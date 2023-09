Treinador de vôlei é preso por abusar de crianças e adolescentes em Anápolis

Um treinador de vôlei em Anápolis foi preso, na tarde desta sexta-feira (15) suspeito de ter abusado sexualmente de pelo menos 18 crianças e adolescentes, nos colégios onde lecionava.

Conforme apurado pelo Portal 6, Pedro Leandro Castro Pereira Araújo cometia os crimes sexuais tanto dentro do ambiente escolar, quanto fora dele.

Em um dos casos que a reportagem teve acesso, uma vítima relatou que o professor pedia para que as alunas fossem com roupas curtas para as aulas.

Além disso, o suposto autor passava a mão nas nádegas e comentava sobre os seios das alunas. Não o bastante, ele ainda enviava mensagens de teor sexual para a adolescente – que tinha 16 anos na época do relato.

Por fim, ele ainda teria beijado a estudante na boca em frente a outros estudantes, dentro da sala de aula.

Segundo o repórter Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco FM, Pedro Leandro foi preso em Goiânia e ficou em silêncio durante todo o caminho, até chegar na sede da Polícia Civil (PC) em Anápolis.

O Colégio Couto Magalhães, uma das instituições onde o professor lecionava, fez um pronunciamento oficial, afirmando ter desligado o profissional no dia 31 de agosto, ao saber das acusações contra ele.

A unidade de ensino também apontou ter colaborado com as investigações de forma “ativa e integral”.

Por fim, o colégio se prontificou a oferecer apoio às vítimas e às respectivas famílias delas, garantindo acompanhamento e acolhimento.

Confira a nota a seguir:

O Colégio Couto Magalhães de Anápolis esclarece as denúncias envolvendo o treinador de vôlei, Pedro Leandro Castro Pereira Araujo, em 31 de agosto. Diante das alegações apresentadas por alguns alunos, a instituição agiu de maneira diligente e imediata para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade escolar.

No dia 31 de agosto, em resposta às acusações, o treinador foi desligado e afastado imediatamente das dependências do colégio, com suspensão de contato com os alunos. Nesse mesmo dia, a Polícia Civil foi prontamente acionada, e o Colégio Couto Magalhães colaborou de forma ativa e integral com as investigações.

A Polícia Civil conduziu uma investigação minuciosa, ouvindo testemunhas e coletando evidências. O inquérito foi concluído em 5 de setembro e protocolado junto ao Ministério Público, culminando na prisão de Pedro Leandro Castro Pereira Araujo em 15 de setembro.

Reitera-se o compromisso inabalável do Colégio Couto Magalhães de Anápolis com a segurança e bem-estar da comunidade escolar. A instituição está oferecendo apoio às vítimas e suas famílias, garantindo acompanhamento e acolhimento durante este período desafiador.

A transparência e a cooperação contínua com as autoridades são prioridades para nossa instituição, que permanece dedicada a assegurar que todas as medidas necessárias sejam tomadas para garantir a justiça.