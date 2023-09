Vídeo de Britney Spears em bar confunde internautas: “curtindo um boteco em Goiânia”

Um vídeo da cantora americana Britney Spears se divertindo em um bar foi capaz de confundir os internautas goianos. Isso porque no X, antigo Twitter, um usuário publicou as cenas apontando que a aparição da artista teria acontecido em Goiânia.

Nas imagens, divulgadas na quarta-feira (06), a celebridade, que está acompanhada de um homem, é vista dançando uma música com uma melodia semelhante ao sertanejo. As mesas do local estão dispostas na calçada – cenário similar ao que acontece em alguns bairros da capital.

A cantora ainda traja uma bota ao melhor estilo cowboy, acompanhada de óculos escuros para evitar o assédio dos fãs, o que em algumas fases da carreira já foi um grande problema.

“Britney curtindo um boteco na Vila Nova, em Goiânia”, escreveu um internauta.

Apesar da confusão, na realidade, o vídeo original – que já conta com quase 500 mil visualizações – foi gravado durante uma viagem da celebridade pelo México ainda neste mês.

Veja o vídeo: