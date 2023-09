Aparecida de Goiânia se prepara para ter própria ‘Região da 44’ ainda este ano

Enquanto Goiânia é conhecida nacionalmente como polo de confecção e comercialização de itens de moda por conta da Região da 44, Aparecida de Goiânia, logo ao lado, se prepara para entrar na competição.

Ao Portal 6, o presidente da Associação Comercial e Industrial (Aciag) do município, Leopoldo Moreira Neto, afirmou que a expectativa é de que o novo Núcleo da Moda de Aparecida seja aberto em outubro deste ano.

A data será confirmada com o fechamento do contrato de locação do espaço selecionado para sediar o empreendimento, próximo ao Ministério Público do Estado de Goiás, no Centro. De acordo com Leopoldo, a resposta deve ser dada na próxima semana.

O planejamento para abrir ainda esse ano é estratégico, visto que os empresários visam aproveitar o movimento das festas de final do ano.

São 97 salas desocupadas com área de 80m², sendo que cerca de 40 empresas já confirmaram participação. “Todas de Aparecida e abrangem diferentes áreas da moda, como sapatos, peças íntimas e mais”, destacou o presidente.

O contrato de locação possui validade de dois anos e, segundo o líder do Aciag, o espaço se trata de uma versão “enxuta” da 44, na capital. “Depois, vamos analisar o mercado, a recepção e considerar a expansão. Mas a expectativa é muito boa”, concluiu.