Cadeirante morre carbonizado após casa pegar fogo

Autoridades policiais foram acionadas para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros, no começo da madrugada deste sábado (16), em uma ocorrência de incêndio com vítima fatal, no bairro Jardim Itaipu, região Oeste de Goiânia.

Ao chegarem ao local, as chamas, que haviam se iniciado horas antes, já estavam basicamente controladas e os agentes foram informados de que o corpo de Marco Aurélio Pereira Alves, de 50 anos, encontrava-se dentro da residência, carbonizado.

A irmã da vítima informou que o incêndio se espalhou rapidamente e que os vizinhos chegaram a tentar conter o fogo, sem sucesso e de forma com a qual o irmão, que é cadeirante e estava sozinho no imóvel, não conseguisse sair nem tampouco ser resgatado.

Membros da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e peritos criminais analisaram a cena, constatando que não havia sinais de arrombamento.

Uma das hipóteses trabalhadas pela equipe responsável por investigar o caso é de que a vítima, que de acordo com familiares fazia o uso de bebidas alcóolicas, estivesse fumando enquanto bebia na cama, com a brasa acendendo o colchão e dando início às chamas.

O corpo foi retirado do local e levado pelo Instituto Médico Legal (IML).