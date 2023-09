Governo de Goiás lança edital com 63 vagas e salários de R$ 2,5 mil

O Governo de Goiás publicou, nesta quinta-feira (14), um edital sobre o processo seletivo que visa preencher 63 vagas na Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e pesquisa Agropecuária (Emater). As inscrições para técnico agrícola se iniciam na segunda (18) e vão até o dia 10 de outubro.

Interessados devem se candidatar por meio do site Portal de Seleção, mediante pagamento de uma taxa de R$ 15. As vagas são para 59 municípios goianos, como Ipameri, Luziânia, Bela Vista e Itaberaí, sendo que três são para pessoas com deficiência.

O salário oferecido é de R$ 2,5 mil, além de um vale alimentação de R$ 500. Já a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o contrato possui validade de 03 anos, com possibilidade de se estender para 05 anos.

Para participar, é necessário ter feito curso de nível médio para a formação de técnicos agrícolas, com carga horária de pelo menos 1.200 horas, além de um registro no conselho profissional. A vaga também exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disponibilidade para viajar.

Assim, a seleção será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista. Vale destacar que os candidatos aprovados serão convocados em dois a quatro anos. Mais informações estão disponíveis no edital.