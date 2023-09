Passar por um término de relacionamento é uma situação bastante complicada para quem ama muito uma pessoa.

Muita gente pensa que não vai conseguir superar todo aquele trauma e apela para pequenas ajudas, como ouvir música por exemplo.

Em muitos momentos, acabamos encontrando conforto e compreensão nas músicas sertanejas, que capturam as emoções complexas que acompanham esse momento e expressam sentimentos e situações por meio de letras leves.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou para você uma lista com músicas sertanejas para ouvir após o término de um relacionamento.

6 músicas sertanejas para ouvir após o término de um relacionamento:

1. Notificação Preferida – Zé Neto e Cristiano

“Foi mas não é mais

A minha notificação preferida

Já foi mas não é mais

A número um da minha vida”

“Já doeu, mas hoje não dói mais”, diz a música. O momento do término é difícil, mas, assim como a letra da canção, vai chegar em um estado em que não irá doer mais. Vai passar!

2. Ranking – Jorge e Mateus

“Sabe quando uma folha Cai e nasce outra?

Lembra que depois da tempestade o sol vem?

O que te fez pensar que depois de você

Não ia vir ninguém?”

A letra reforça que o tempo é mesmo o senhor de tudo e que logo isso vai passar. Em uma separação, o sol virá depois da tempestade, fique com a cabeça sossegada.

3. Nosso Quadro – Ana Castela

“Ê saudade, que toma, que toma

Que toma conta de mim

E não me dá remorso, nem raiva

Nem ódio da pena do fim”

Sim, a saudade toma conta da gente, os momentos bons vão surgir na memória e você terá muita gratidão por tudo que viveu ao lado da pessoa amada.

4. Nem que seja chorando – Hugo e Guilherme

“Vou me virar pra te esquecer

E nem que leve um ano

Eu vou sair com alguém

Eu vou beijar alguém

Eu vou transar nem que seja chorando”

Essa canção aperta o peito com força e fala de um amor que está muito difícil de esquecer, que a pessoa vai fazer de tudo para essa saudade passar.

Essa é de chorar bastante e incentivar a vontade de ligar para psicóloga com urgência!

5. Matheus e Kauan / Marília Mendonça – Vou ter que superar

“Vou ter que superar suas fotos com ele viajando

E as amigas comentando que são um belo casal

Vou ter que superar o dia do casamento

Esperando que o tempo aos poucos possa me curar

Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar”

Em um fim de relacionamento, uma das partes vai ser a primeira a dar continuidade na vida. A música retrata um pouco disso de como vai ser quando se deparar com as fotos de viagem com a nova pessoa.

6. Cristiano Araújo – Maus Bocados

“É que eu também passei

Por esses maus bocados

Sofri, chorei largado

E não te esqueci, não, não, não, não”

Essa é clássica, porém inesquecível. Cris Araújo conta um pouco de como é passar por maus bocados com alguém que se amou muito e agora não terá ao lado mais.