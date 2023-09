Após ouvir gritos, filha encontra mãe dentro de casa sem vida e completamente ensanguentada

Uma mulher, de 48 anos, foi assassinada pelo próprio marido durante a noite deste sábado (16), em Posse, cidade no Nordeste de Goiás. Ao ouvir os gritos desesperados da mãe, a filha, que mora ao lado, foi ao imóvel e se deparou com uma cena de filme de terror.

O Portal 6 apurou que o caso aconteceu por volta das 22h e após escutar a gritaria e chegar ao local, o suspeito, que segurava uma sacola com veneno, falou para que ela entrasse no imóvel.

Todavia, ao adentrar, a familiar se deparou com a genitora caída no chão do quarto do casal, completamente ensanguentada, com um corte no pescoço e já sem os sinais vitais.

Nesse momento, a mulher percebeu que o suspeito segurava uma faca e chamou o marido. O homem ainda tentou esfaquear a filha da vítima, mas foi impedido pelo companheiro da mesma, que entrou em luta corporal com ele, vindo a quebrar o cabo da faca utilizada.

Com a ajuda de um vizinho, o agressor teve as mãos e os pés amarrados até a chegada da Polícia Militar (PM).

O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente e confirmou o óbito da mulher.

Por ter tomado veneno, o suspeito foi encaminhado ao hospital e, em seguida, levado até a delegacia, onde o caso foi registrado como feminicídio e será agora investigado.