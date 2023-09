Casarões fantásticos que estão disponíveis no Airbnb em Goiânia por menos de R$ 110 por pessoa

Goiânia oferece uma série de atrativos para quem busca conhecer a cidade e também para os moradores que querem curtir um momento especial. Entre eles, mansões luxuosas que custam menos de R$ 110 por hóspede.

Vistas panorâmicas, cinema, cômodos espaçosos e decorados e ótima localização são apenas alguns dos benefícios que é possível desfrutar ao alugar os imóveis, disponibilizados no Airbnb.

Por exemplo, no Parque Santa Maria, a 05 minutos do Shopping Flamboyant, há um sobrado com cinco quartos, piscina privativa, aquecida e com borda infinita. O espaço pode ter até 13 hóspedes, o que faz o preço de R$ 600 por noite sair a R$ 46 por pessoa. Os valores são para os dias 14 a 16 de setembro e não incluem as taxas do site.

No Setor Jaó, há outro sobrado disponível na plataforma com capacidade para seis hóspedes. São três quartos, piscina aquecida e internet com velocidade de 84 Mbps. Entre os dias 10 e 12 de novembro, cada pessoa desembolsaria apenas R$ 103.

Já no Setor Faiçalville, uma casa chama atenção pela arquitetura moderna e área externa com churrasqueira, forno de pizza e piscina aquecida. Além disso, oferece três quartos e acomoda mais de 16 hóspedes, segundo o anúncio. Portanto, entre os dias 15 e 17 de setembro, a reserva custaria R$ 56 por pessoa.

Outra opção é a casa condomínio Milão, no Setor Oeste, que possui um espaço para trabalho, piscina externa, banheiro amplo e uma sala espaçosa. São seis banheiros e cinco quartos com capacidade para 15 pessoas. Assim, no fim de semana do dia 15 de setembro, o valor sai a R$ 69 por pessoa.

Além disso, ainda há uma mansão de cinco quartos, área de lazer ampla com piscina aquecida e sala de cinema no Setor Sul. Ao todo, são nove camas, mas a capacidade máxima é de mais de 16 pessoas, o que coloca o custo em R$ 74 por hóspede. O valor é referente aos dias 22 a 24 de setembro.

Por fim, a capital também oferece uma vila com 13 quartos no coração de Goiânia, localizada no Jardim América. O terreno possui 3 mil m² com área verde extensa e piscina, ideal para confraternizações. De acordo com o anúncio, a vila acomoda, no máximo, 18 adultos. Portanto, o preço por pessoa é de R$ 80 entre os dias 22 e 24 de setembro.