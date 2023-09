Amarrar os cadarços é uma tarefa bem comum entre os seres humanos diariamente. Independente da região do planeta, das tradições e costumes, todo mundo já precisou fazer um laço no tênis, certo?

Mas você já parou para pensar que, talvez, exista um jeito correto e mais prático de realizar essa ação? Pode parecer algo muito supérfluo, mas acredite, vários estudos já foram realizados a respeito.

Muito possivelmente, quando criança, você possa ter sido ensinado a amarrar as fitinhas de uma forma mais acessível. No entanto, acredite: existe um outro método muito eficiente.

Quer entender como funciona? Então confira abaixo as dicas dos estudiosos e descubra de uma vez por todas se amarrou os calçados errado a vida toda ou se estava no caminho correto. Veja só!

Esta é a maneira correta de amarrar os cadarços do tênis (muitos fazem errado):

Primeiro, é bom conferir o vídeo que separamos abaixo. Nele, a voz feminina explica exatamente o passo a passo correto para fixar bem o laço.

Viu só? Pois bem, de acordo com o estudo publicado pelo Proceedings of the Royal Society, a grande dificuldade da maioria dos seres humanos é fazer com que uma única amarração inicial perdure por todo o dia, sem precisar atar os nós novamente, caso ele solte.

Afinal, com a correria do dia a dia não é tão vantajoso ter de parar várias vezes para arrumar os cadarços. Inclusive, as pontas soltas podem acabar prejudicando um acidente, caso a pessoa tropece e caia.

Portanto, o método é simples. Ao invés de fazer dois laços (um de cada lado do cadarço), o ideal é que se faça um laço de um lado e a outra parte seja passada por trás do cordão, em direção ao corpo.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, confira o vídeo novamente. Desta forma, você ficará muito mais seguro e, dificilmente, sofrerá com as cordas se soltando, correndo o risco de prejudicar o seu tempo ou sua segurança física.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!