Goiana viraliza ao mostrar como pagar pouco para conhecer país incrível e pertinho do Brasil

Conhecida pelos vídeos sobre ‘mochilões’ pela América do Sul, a influenciadora goiana Jess Pádua viralizou nas redes sociais ao mostrar um pouco do novo destino visitado por ela: a Bolívia. Mas o que realmente chamou a atenção entre os usuários foram os macetes revelados pela aventureira para conseguir pagar pouco no país.

Na gravação, compartilhada no Instagram no dia 08 de setembro, a mulher revela os valores de algumas atividades, incluindo passeios e alimentação, que foram gastos durante a estadia de um mês na cidade de La Paz.

Sobre o transporte, a influenciadora revela que pagou um total de R$ 2,15 para conseguir realizar um passeio de teleférico. Para andar de van, o preço desembolsado foi de R$ 1,40. Já para fazer uma viagem de ônibus até outra cidade do país, o total pago foi R$ 40.

A hospedagem na Bolívia também é um dos fatores que chamou a atenção dos usuários pela economia.

“Esse airbnb [mostra] com vista chocante para o casal eu paguei R$ 111 a noite, com taxas. [mostra] Fica menos de R$ 40 a noite neste hostel com quarto compartilhado e café da manhã simples incluso”, diz.

Já sobre os valores desembolsados na alimentação, Jess afirma que pagou menos de R$ 10 em um menu completo que inclui entrada, prato principal e até sobremesa.

Para se ter uma ideia, de acordo com a influenciadora, comer no melhor restaurante da América Latina, que fica localizado no país estrangeiro, custou R$ 292, com direito a menu completo.

Em relação aos passeios, um tour de três dias para Salar do Uyuni, considerado o maior deserto de sal do mundo, custou cerca de R$ 600, segundo ela.

Já para ir até a Ruta de La Muerte – estrada de aproximadamente 80 km de extensão e própria para passeio de bikes – o valor total foi de R$ 280.

“Com direito a transporte ida e volta, bike com suspensão dianteira e traseira, equipamento, café da manhã, almoço e piscininha no final. Também dá para achar mais barato”, completa ela.

Por fim, a influenciadora ainda destaca que, para economizar na hora de obter as passagens, os interessados devem olhar voos para a cidade de Santa Cruz de La Sierra ao invés de La Paz.

De acordo com Jess, as passagens de ida e volta, partindo de São Paulo (SP), para maio de 2024, estão cerca de R$ 1000.

Veja o vídeo: