Murillo Huff anuncia nova turnê e confirma show em Goiânia

O cantor Murilo Huff anunciou que começará, em breve, a turnê “Ao Vivão” no Brasil. Para sorte dos goianos, Goiânia está inclusa na rota de shows.

Por aqui, o evento acontecerá no dia 12 de outubro, a partir das 14h, no Arena Multiplace, espaço anexo do Laguna Gastrobar – que fica na Alameda Barbacen – na Vila Alto da Glória.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site Ingresso SA. Os valores para segundo lote variam entre R$ 160 e R$ 320.

Há também a opção de adquirir uma entrada no evento de forma presencial na loja TXC – que fica no Buriti Shopping, no Araguaia Shopping e no Passeio das Águas Shopping – e na Sorridents, em Anápolis.

Além de Murilo, outras atrações também se apresentarão no evento, sendo elas as duplas Edson e Hudson, Paulo e Nathan e o cantor Netto.

Durante a apresentação, o artista promete agitar o público goiano ao som de hits de sucesso que marcaram a carreira dele, como: “Quem tá Pegando”, “Eu Não Previ” e “Uma ex”.