Saiba quem são os quatro goianos vítimas da queda de avião no Amazonas

A queda de um avião no Amazonas, que vitimou 14 pessoas, incluindo quatro goianos, vem causando forte comoção nacional. Os empresários constam na lista preliminar de passageiros divulgada pela empresa ManausAerotáxi, responsável pela aeronave.

Vale ressaltar que apesar da divulgação, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontou que os nomes das vítimas só serão confirmados após o término da perícia dos corpos, realizada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Todavia, segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima (União), os quatro goianos que embarcaram praticavam pesca esportiva e estavam a caminho do Rio Negro. São eles, Fábio Campos Assis, Marcos de Castro Zica, Witter Ferreira de Faria e Gilcresio Salvador Medeiros.

Além deste último, dono de uma pousada tradicional em Niquelândia, todos os outros também são empresários em Anápolis, Goiânia e Uruaçu.

Proprietário da Pousada Serra da Mesa, Gilcresio Salvador Medeiros, de 74 anos, era carinhosamente chamado de “Gil” e teve a presença na aeronave confirmada pela ex-esposa, que gravou um vídeo nas redes sociais visivelmente abalada.

Marcos de Castro Zica era engenheiro agrônomo e empresário, dono de lavouras e um armazém em Mara Rosa. Nascido em Uruaçu, ele era casado, pai de dois filhos e morava em Goiânia com a família.

Apaixonado pela pesca, ele ia ao Rio Negro duas vezes por ano para realizar excursões. Nas redes sociais, o prefeito de Mara Rosa, Flávio Moura (PDT), lamentou a morte do pescador, de quem era amigo pessoal.

“Vai ficar a saudade e a memória da sua alegria, das nossas boas resenhas, das pescas e do cara incrível que foi. Sua perda precoce nos entristece demais, mas sabemos que está ao lado de Deus. E que Ele nos ajude e nos fortaleça neste momento de dor”, expressou.

Witter Ferreira de Faria era empresário, também de Uruaçu. O goiano tinha negócios voltados à produção agropecuária e chegou a atuar como secretário da Associação dos Revendedores de Agrotóxicos de Goianésia (Arago).

Já Fábio Campos de Assis, de 45 anos, era empresário no ramo de bebidas e dono de um comércio em Anápolis. Pouco antes do fatídico acidente, o anapolino chegou a postar um vídeo em que brinca dentro do avião, comparando a aeronave com uma lata de sardinhas.

Nas cenas, é possível ver os pescadores reunidos, em direção à Barcelos, cidade onde ocorreu a fatalidade. Brincalhão, além de tecer comentários sobre o veículo ser apertado, o passageiro também apontou fazer muito calor lá dentro.

O vídeo gravado por ele tem sido amplamente divulgado em grupos de WhatsApp de Anápolis desde a tragédia ocorrida neste sábado (16).