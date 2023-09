Semana deve começar com chuva forte em até 9 cidades goianas; veja quais

As chuvas fortes que tomaram conta de alguns municípios no final de semana seguirão firmes ao longo da segunda-feira (17) em, ao menos, 09 cidades goianas. Pelo menos, é o que aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, a combinação entre calor e umidade poderá favorecer pancadas isoladas em certas localidades, acompanhadas ainda de rajadas de ventos, raios e granizo.

No entanto, apesar da chegada das precipitações, os municípios também poderão enfrentar temperaturas elevadas, que variam de 30ºC a 35ºC.

A expectativa é que as regiões mais afetadas sejam o Sudoeste, Centro e Sul, com volume de água de 5 mm cada. Já Oeste, Norte e Leste seguem sem previsão de chuva.

Em relação aos municípios, Goiânia deve ser a cidade mais atingida, com 3 mm de volume de água. Por lá, o cenário deve ser marcado por uma variação de nebulosidade e sol com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e máximas de até 32°C.

Em seguida, aparecem as cidades de Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Três Ranchos, Cumari, Santa Helena e Goiatuba, com um volume de 2 mm em cada.

Por fim, Iporá deve ser mais um dos municípios a receber chuva. Ao longo do dia, a expectativa é de um cenário de chuvas brandas de apenas 1 mm.