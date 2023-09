A retrogradação de Mercúrio acabou na última sexta-feira (15), mas engana-se quem pensa que finalizará também as chances de ressurgir uma paixão antiga por aí.

Acontece que algumas casas do zodíaco possuem uma péssima mania de manter alguns vínculos em aberto, postergando pontos finais necessários ou adiando conversas decisivas.

E, neste novo cenário, algumas pessoas poderão reaparecer para resolver de uma vez por todas as pendências. Com isso, será possível dar passos maiores, seja acompanhado ou sozinho definitivamente.

Acha que está preparado para enfrentar uma situação dessa? Confira abaixo quais os signos que passarão por esse reaparecimento e deverá segurar a barra com maturidade. Veja só!

Uma paixão antiga vai ressurgir na vida das pessoas desses 3 signos:

1. Touro

Apesar de levarem a fama de serem muito decididos e ‘cabeças-duras’, os taurinos também são muito insistentes nos relacionamentos.

Logo, fechar os ciclos definitivamente para um recomeço do zero é algo muito difícil para essa casa. Por essa razão, os nativos acabaram deixando algumas pendências complicadas no passado.

E, para a surpresa desta casa, a paixão antiga poderá reaparecer para resolver de uma vez por todas. Não é mais o tempo de vocês dois. O melhor a se fazer é seguir em frente, mas faça o favor de pontuar o necessário para nunca mais se encontrarem.

2. Leão

Os leoninos são muito cuidadosos quando o assunto é ‘pessoa amada’. Eles simplesmente detestam bater a porta de uma vez por todas e acabam deixando pendências no campo amoroso.

Desta vez a paixão antiga retornará para resolver tudo o que ainda não foi dito. A comunicação ficará mais estável e, muito possivelmente, vocês poderão dar certo de uma vez por todas.

É tempo de amor e muita sensualidade para essa casa. Não sinta medo deste recomeço.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos também receberão uma visita inesperada do passado, porém não será tão agradável, já que é bem possível que ainda haja um ressentimento.

Essa pessoa do passado tem muito a te explicar e sonha em resolver o que vocês ainda não pontuaram. Mas talvez não seja uma boa opção.

Escute mais a sua intuição, escorpiano. Ela não erra!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!