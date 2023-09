Um vídeo, registrado momentos antes do embarque do avião que deixou 14 mortos no Amazonas, incluindo cinco goianos, mostra que o clima entre o grupo de pescadores era de pura alegria, descontração e festa.

O conteúdo foi gravado pelo empresário anapolino Fábio Campos de Assis, identificado como uma das vítimas, e deixa claro a animação dos amigos em embarcar para Barcelos, onde praticariam pesca esportiva.

Durante a filmagem, um dos pescadores chega a falar animado que iria fazer uma videochamada com a esposa antes de entrar na aeronave.

Além deste registro, um outro, feito por ele durante o voo, também tem sido amplamente divulgado nas redes sociais. Nas imagens é possível notar a união dos passageiros, em clima amistoso. Foram feitos também comentários sobre o avião parecer uma “lata de sardinha” e pelo calor que ali fazia.

Momentos após a segunda gravação, o avião acabou se acidentando durante uma tentativa de aterrisagem.

A aeronave pertencia à empresa ManausAerotáxi, a qual estava regular e possuía permissão, concedida pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), para realizar os serviços.

“As informações iniciais mostram que a aeronave teria pousado no meio da pista, ficando sem pista suficiente para frear”, explicou o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida.

Apesar do apontamento, a Força Aérea Brasileira (FAB) expressou que as causas do acidente ainda serão analisadas e os resultados serão divulgados por meio de um relatório.

Diversos amigos, familiares e entidades tem prestado mensagens de luto e homenagens às vítimas.

😔⚫ Vídeo mostra pescadores animados embarcando em avião momentos antes do acidente. Conteúdo foi gravado pelo empresário anapolino Fábio Campos de Assis, identificado como uma das vítimas. pic.twitter.com/tB5HFMoN5L — Portal 6 (@portal6noticias) September 17, 2023

Veja a lista completa das vítimas:

– Euri Paulo dos Santos;

– Fábio Campos Assis;

– Fábio Ribeiro;

– Gilcresio Salvador Medeiros;

– Guilherme Boaventura Rabelo;

– Hamilton Alves Reis;

– Heudes Freitas;