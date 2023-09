Alegando estar ‘possuído’, jovem é preso por explorar e maltratar a avó, em Goiânia

Uma operação da Polícia Civil (PC) trouxe à tona um caso de exploração financeira e maus-tratos contra uma idosa de Goiânia, de 79 anos. Os crimes foram cometidos pelo próprio neto, de 25 anos.

Ele teria se apropriado do cartão dela para uso próprio, além de ter a expulsado do apartamento. Às autoridades, o jovem se “defendeu” dizendo que agiu assim porque “estaria incorporado no Exu Caveira” – falange espiritual da Umbanda.

Em entrevista ao Portal 6, nesta segunda-feira (18), o delegado responsável pelo caso, Alexandre Bruno, empenhado na Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI), revelou que tomou conhecimento da situação através de uma denúncia anônima.

Segundo o profissional, o suspeito destruiu diversos móveis, objetos e até mesmo a porta de entrada do apartamento durante a abordagem da equipe.

“Ele se dizia incorporado no Exu Caveira, estava muito agressivo e quebrando as coisas. Conseguimos neutralizá-lo e o conduzimos até a delegacia. Chegando lá, descobrimos que ele tinha também mais duas ocorrências por homicídio e duas de roubo majorado, que ocorre com emprego de arma de fogo”, detalhou.

O jovem ainda teria tentado atacar a equipe com um pedaço de pau, mas foi desarmado e preso. Após a ação policial, o apartamento e cartão de aposentadoria foram devolvidos à idosa.

“Ao perceber que não poderia evitar o flagrante, ele parou de afirmar que estava possuído. Será agora autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, exploração financeira, maus-tratos, desacato, desobediência e resistência, além de verificarmos as outras ocorrências vigentes”, pontuou o delegado.

Considerando a gravidade dos crimes e o histórico do jovem, foi acatada a solicitação de conversão da prisão em flagrante para preventiva. Agora, ele está encarcerado no Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia.