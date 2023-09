Anapolino viraliza ao provar que pedreiros são mais ricos que engenheiros

Em uma brincadeira que está dando o que falar nas redes sociais, o anapolino Hudson Aquino, que é engenheiro civil, tirou sarro do quanto a própria profissão ganha quando comparada aos serviços de pedreiros.

No vídeo, que já conta com mais de 600 mil curtidas, ele faz humor com a quantia que os trabalhadores cobram para colocarem a mão na massa e tirarem uma obra do papel.

No cenário em questão, a equipe de pedreiros e assistentes, que realizaria o serviço em três meses, cobra o valor de R$ 100 mil para o trabalho, ao que Hudson se espanta.

“R$ 100 mil? Moço, eu como engenheiro não ganho isso nem em cinco anos”, diz.

Na gravação, inclusive, Hudson faz questão de destacar a diferença entre os carros dos profissionais.

Apesar de ter sido apenas uma brincadeira em um cenário hipotético, os usuários pareceram concordar bastante com o que foi mostrado.

“O pedreiro consegue construir uma casa sem um engenheiro, agora um engenheiro não consegue construir uma casa sem o pedreiro”, defendeu um.

“Todo mundo acha que pedreiro é pobre. Até pedir um orçamento e descobrir que o pobre é você”, brincou outro.