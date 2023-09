Em áudio vazado no intervalo da Globo, repórter chama técnico do Flamengo de ‘imbecil’

LEONARDO VOLPATO E GABRIEL VAQUER

Áudios vazados do intervalo da transmissão da Globo do jogo entre Flamengo e São Paulo, pela final da Copa do Brasil no último domingo (17), mostram o descontentamento do repórter Eric Faria com o trabalho do técnico rubro-negro, Jorge Sampaoli.

Durante uma conversa informal que acabou sendo divulgada nas redes sociais, Faria sugere que o treinador tem um “problema cognitivo” por não repetir a escalação do time e o chama de “imbecil”.

Procurada, a Globo disse que apura o caso. Não há informações sobre quem teria gravado os áudios que têm viralizado. Mas neles é possível notar que tudo começa após o narrador Luís Roberto chamar um intervalo comercial. Na sequência, já fora do ar, o locutor afirma que Sampaoli já deveria ter sido demitido. Os comentaristas Ricardinho e Roger Flores conversam a respeito do jogo e da apatia flamenguista contra o Tricolor.

E em determinado momento, o repórter de campo Eric Faria entra no papo e começa a opinar a respeito do que via de perto. A essa altura, a partida já estava 1 a 0 para o São Paulo. “Ele [Sampaoli] tem problema de ver o jogo e o que tem na mão. Isso é problema cognitivo, só pode ser. Ele podia fazer a mesma escalação do Botafogo. Deve ser algum TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) dele. Não deve repetir meia, cueca, nada”, disparou o jornalista.

Na sequência dos áudios, de cerca de sete minutos, Ricardinho e Roger continuam a conversar sobre quais medidas o treinador poderia tomar para melhorar a equipe, e Eric mais uma vez faz uma intervenção.

“Se quiserem lembrar as duas melhores atuações com esse imbecil [Sampaoli]”, afirmou, enquanto outra pessoa diz: “Botafogo e quem?”. O repórter responde: “Grêmio”, e o áudio é encerrado com Luís Roberto retomando a transmissão ao vivo na volta do intervalo comercial.

GLOBO JÁ INVESTIGA VAZAMENTO

Fontes informam que a Globo já iniciou uma investigação para saber quem gravou e divulgou os áudios do intervalo da transmissão. O canal já saberia que o culpado é um funcionário, pois o sinal de intervalo estava totalmente codificado.

Além disso, dez equipes de diferentes frentes que trabalhavam na transmissão tiveram acesso ao áudio. A reportagem apurou também que Ricardinho, Luís Roberto, Roger e Eric Faria ficaram bem incomodados com o vazamento, mas o canal tem a interpretação de que os áudios não devem prejudicar ninguém, pois era uma conversa privada sobre campo e bola.