Dono de pesque-pague em Goiás se surpreende ao se deparar com sucuri gigante em represa

Empresário chegou a brincar com o animal silvestre, que passava dos seis metros de comprimento e teve a espessura comparada com a de um pneu

Natália Sezil - 08 de dezembro de 2024

Serpente surpreendeu pelas dimensões incomuns. (Foto: Reprodução)

Um empresário, de 51 anos, viralizou nas redes sociais ao compartilhar o momento em que encontrou uma sucuri gigante às margens de uma represa, no pesque-pague que administra com a família em Goiatuba, Região Sul de Goiás.

No vídeo, ele indica que o animal deve ter quase 7 metros de comprimento, com a espessura maior que a de um pneu. Nas imagens, ele e um funcionário, que caminhava junto pela propriedade para fazer limpeza de pastagens, seguem a serpente e chegam a segurar o rabo da sucuri, como forma de brincadeira para perceber a grande força da cobra.

Na oportunidade, os dois se maravilharam com a aparição do animal, que é incomum devido às suas dimensões, e aproveitaram para tentar conscientizar a população sobre o que realmente deve ser feito com as sucuris:

“Que coisa mais linda! Não se mata esse animal, tá gente? Isso aqui é um espécime raríssimo”, conta o empresário, “É um bicho silvestre que a gente tem que preservar”.

Ele comenta, ainda, que aquele é o habitat natural da cobra, que se alimenta de capivaras, jacarés e porcos selvagens, alimento que existe em abundância por ali.

Nos comentários, os internautas compartilharam da mesma opinião. Um deles ainda complementou: “Parabéns pela atitude de admirar o animal, muita gente mata, isso é irracional e desequilibra nosso ecossistema”.