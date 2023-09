Todo mundo já deve ter experimentado algum alimento temperado com cravo ou até mesmo o chá dessa especiaria, certo? Mas já ouviu falar que algumas pessoas estão colocando cravo debaixo do travesseiro?

Pode parecer estranho, porém existem boas justificativas para a atitude inusitada e, segundo algumas crenças, a técnica pode ser mais útil do que parece.

Acontece que, além do sabor e do cheiro ímpar que a iguaria traz consigo, há quem diga que o cravo possa ser capaz de emanar certas energias eficazes para um ambiente pacífico e acolhedor.

Quer entender mais como tudo isso funciona? Então confira abaixo a lista de benefícios e como fazer para dar certo. Veja só!

Entenda por que têm pessoas colocando cravo debaixo do travesseiro:

De acordo com a pseudociência chinesa, Feng Shui, além dos benefícios do sabor e das práticas medicinais, o cravo pode ser capaz de reduzir as energias ruins do ambiente, além de atrair abundância.

Apesar de haver diversos procedimentos ritualísticos disponíveis, o método mais conveniente é basicamente envolver os cravos em um guardanapo e posicioná-los sob o travesseiro.

Depois desta etapa, basta iniciar uma medicação com bastante fé, expressando os desejos e anseios por prosperidade.

Mas vale apena lembrar que todas as crenças esotéricas e espiritualistas só funcionam quando os envolvidos agem com fé.

Mais dicas

Para potencializar as ações do cravo, é interessante acender uma vela branca, próximo à cama e soprar um pouco de canela em pó, principalmente para atrair mais abundância.

A canela traz consigo uma forte história ligada à crença de chegada de mais dinheiro quando soprada.

Não custa nada tentar, não é mesmo?

Ah, e mais uma dica! Caso acenda a vela branca, não apague ela antes de finalizar a cera e o pavio. Isso interromperia a simpatia. É importante deixar que ela mesmo acabe e apague naturalmente.

