Placa chama atenção de quem passa na porta de residência em Goiânia

Uma forma criativa para evitar pichações vem chamando a atenção de quem passa na porta de uma residência em Goiânia, mas o que viralizou nas redes sociais foi resposta ousada do pichador. O vídeo foi compartilhado no sábado (16) em uma conta no Tik Tok.

Por meio de uma placa, colocada na fachada da casa, o comunicado solicita que o criminoso não deprede a propriedade uma vez que o local beneficia instituições de caridade sob uma condição.

“Sr Pichador, beneficiamos instituições de caridade, todos os meses, com cestas básicas, em virtude da não pichação deste muro”, diz.

Mas o que surpreendeu os internautas foi a mensagem ao lado, deixada pelo suposto pichador, que rebateu o pedido escrito na placa.

“Cadê o comprovante?”, pergunta.

A situação para lá de inusitada não passou despercebida e repercutiu nas redes sociais. Para se ter uma ideia, o vídeo já conta com mais de 254 mil visualizações e 28 mil curtidas na plataforma.

Nos comentários, internautas se divertiram com a cena e até deram algumas sugestões de novas frases para evitar as pichações no muro.

“É só colocar na placa: muro reservado para puxadores iniciantes”, brincou um.

“Dei uma gargalhada sincera”, afirmou outra.

Veja o vídeo: