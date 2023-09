Roberto Naves deixa o PP após partido lançar Leandro Ribeiro como candidato a prefeito

Após o PP oficializar a candidatura do vereador licenciado Leandro Ribeiro à Prefeitura de Anápolis, Roberto Naves anunciou que está de saída do partido.

Roberto deixa o PP após entrar em rota de colisão com o presidente estadual da sigla, titular da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy.

A crise entre as partes ficou ainda mais escancarada após o anúncio da candidatura de Leandro Ribeiro ocorrer sem a presença do prefeito.

Além de Baldy, a articulação contou com a presença do deputado federal José Nelto e do secretário de estado de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga.

O prefeito ainda não sabe a qual partido irá se filiar após a saída do PP. O PL surge como opção, após as várias tentativas de Roberto de fazer com que Major Vitor Hugo (PL) seja o sucessor no Executivo municipal.