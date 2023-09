Vítimas de acidente aéreo chegam a Goiás; 5 moradores do estado perderam a vida

A aeronave do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg) que foi a Manaus para fazer o traslado dos goianos vítimas de acidente aéreo em Barcelos, no interior do Amazonas, voltou para Goiânia, na noite desta segunda-feira (18).

Conforme informado pelo Governo de Goiás, foram transportados, na ocasião, os corpos de Marcos de Castro Zica, Renato Souza de Assis e Witter Ferreira de Faria.

Por questões de segurança, Gilcresio Salvador de Medeiros e Fabio Campos de Assis foram levados em um primeiro momento para Brasília, por uma empresa de táxi aéreo.

Depois de pousar em Goiânia, o veículo da Saeg foi até a capital federal, para buscar os outros dois corpos.

A queda do avião que tirou a vida dos cinco goianos, assim como outras nove pessoas, ocorreu no último sábado (16).

Conforme relatado pelo governador do Amazonas, Wilson Lira (UB), os passageiros da aeronave se deslocavam pela região para praticar pesca esportiva.

No total, foram vitimados 12 turistas e dois tripulantes – o piloto e o copiloto.