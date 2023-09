“Melhor pai do mundo”, diz filho de empresário anapolino que morreu em acidente de avião no Amazonas

Após o acidente de avião que resultou na morte do empresário anapolino Fábio Campos de Assis, de 45 anos, o filho dele, André Luiz Sandre, utilizou as redes sociais para fazer uma declaração emocionante ao pai.

Em uma postagem publicada nos stories do Instagram neste domingo (17), o rapaz, que é estudante de odontologia, compartilhou uma foto em que aparece ao lado do familiar e lamentou o ocorrido, além de declarar o amor que sente pelo genitor.

“O que era para ser um momento de alegria se tornou o pior dos pesadelos. Papito, você foi e sempre será o melhor pai do mundo! Te amarei eternamente”, escreveu.

Fábio Campos era empresário no ramo de bebidas e dono de um comércio em Anápolis. Pouco antes do acidente acontecer, o anapolino chegou até a publicar um vídeo brincando dentro do avião e comparando a aeronave com uma lata de sardinhas.

Na gravação, é possível ver os pescadores reunidos na aeronave, enquanto o anapolino aparece tecendo alguns comentários sobre o veículo ser apertado e quente.

O fatídico acidente aconteceu na tarde de sábado (16), durante um voo da aeronave de Manaus a Barcelos, no interior do Amazonas. Ao todo, 14 pessoas morreram, sendo que 05 delas eram de Goiás.

De acordo com o governador do AM, Wilson Lima, os passageiros iriam realizar uma pesca esportiva no Rio Negro.