Após trair e ter filho fora do casamento, homem surpreende ex-esposa com pedido

O caso de um homem que traiu a esposa, teve outra filha com a amante e agora está exigindo algumas coisas da antiga mulher tem dado o que falar na internet e os usuários não o perdoaram.

A vítima das enganações foi quem compartilhou a situação em postagem no Reddit. Segundo ela, os dois estavam juntos há 09 anos e já tinham um filho, 03 anos, quando a verdade sobre a traição veio à tona.

O casal rompeu e o homem foi morar com a segunda mulher. O problema é que, ao dar à luz, ela desapareceu, deixando a pequena com o pai.

Desde então, ele retornou para perto da ex para que, juntos, criassem os dois filhos sem dificuldades.

A ex concordou em dividir os cuidados e o tempo com o filho que tiveram juntos, o que inclui os custos básicos, uma vez que o juiz não estipulou um valor de pensão.

No entanto, a filha, fruto da traição, fez 05 anos e sente muito por não ter a mesma vida que o meio-irmão.

“Ele está preocupado por causa das coisas que eu faço pelo meu filho que a filha dele não tem. Se meu filho tiver que fazer alguma atividade além da escola, eu vejo que posso pagar e faço isso, por outro lado, meu ex luta para dar o mesmo para sua filha e quer que os dois sejam criados da mesma forma, e com as mesmas coisas”, contou no Reddit.

“Eu disse a ele que não é minha obrigação pagar pelas coisas da filha dele e que se ele não pode dar a ela o mesmo que eu dou para o meu filho, a culpa é dele. Ele retrucou dizendo que tenho que pensar nas duas crianças, e eu disse que não”, desabafou.

Depois de muita discussão, o homem acusou a ex de ser egoísta com a pequena garotinha. “Eu finalizei o assunto dizendo a ele que a filha dele não é minha responsabilidade e ele me chamou de ‘malvada e irresponsável’ por não me preocupar com o bem-estar de sua filha”, pontuou.

Os internautas ficaram impressionados com a coragem dele. “Além de trair, ser abandonado pela amante, retornar com o rabinho entre as pernas, agora o bonito quer exigir que a ex seja mãe da filha?”, questionou uma internauta.

“É certo que a menina não tem nada a ver com a situação, mas é o pai que tem de arcar com tudo isso e não a ex”, ponderou outra pessoa.