Oportunidade aberta para quem quer emprego temporário no Flamboyant Shopping Center

Já pensando nas vendas de Natal, a Associação de Lojistas do Flamboyant Shopping Center (Aslof) oferecerá cursos gratuitos de formação em vendas para pessoas que buscam empregos temporários no estabelecimento durante a época.

Ao todo, a expectativa é que ao menos 300 oportunidades estejam disponíveis durante o período em áreas como vendas, serviços gerais, atendimento, cabeleireiros e garçons.

Para participar, os interessados devem acessar o Instagram da associação e fazer a inscrição, de forma gratuita, por meio do link https://www.instagram.com/aslofoficial/. As vagas são limitadas.

As aulas acontecerão nos dias 22 e 29 de setembro no auditório da ASLOF, localizado no piso 1 do Flamboyant shopping. O horário de duração é das 09h às 12h e das 13h às 17h.

Vale destacar que, atualmente, os profissionais que buscam uma vaga de emprego no shopping devem se cadastrar, de forma online, por meio do https://aslof.com.br/.