Sargento suspeito de assassinar fazendeiro amigo de Roberto Naves também estava envolvido na morte de Fábio Escobar

A decisão da juíza Flávia Nagato, da 1ª Vara Criminal de Anápolis, que determinou a prisão de 10 policiais militares lotados no município, aponta que o sargento Welton da Silva Vieiga também estava altamente envolvido no assassinato do empresário Fábio Escobar.

Para quem não se lembra, esse mesmo policial também era o principal suspeito de ter executado a tiros o fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, amigo íntimo do prefeito Roberto Naves (de saída do PP).

Ainda nesta terça-feira (19), o Portal 6 publicará mais detalhes sobre o que a Polícia Civil e o Ministério Público descobriram nos últimos meses.

Vale lembrar que o sargento Welton da Silva Vieiga morreu na operação que tentou prendê-lo, no final de janeiro deste ano.

Desde então, a namorada dele, que estava com o militar na residência, passou a ser uma importante personagem da história para desvendar o crime.

Ela, que também é policial, movimentou quantias de dinheiro consideradas suspeitas pelo Ministério Público.

Dinheiro, aliás, é algo que a investigação também descobriu — e muito: dois militares, sozinhos, movimentaram quase R$ 10 milhões nos últimos anos.

