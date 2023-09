Sessão da Câmara preparada para humilhar Jean Carlos tem como pano de fundo mágoa de Roberto

Para quem ainda está impressionado e não entendeu o porquê da última sessão da Câmara Municipal de Anápolis ter dedicado a maior parte do expediente para humilhar Jean Carlos (UB), a senha é a seguinte: mágoa e vingança.

A Rápidas apurou que a dobradinha entre Jakson Charles (PSB), líder do prefeito Roberto Naves (de saída do PP), e Delcimar Fortunato (Avante) foi costurada previamente para que o veterano subisse à tribuna para reclamar de uma reportagem publicada num jornal impresso da cidade insinuando que o vereador do União Brasil estaria se aproveitando das obras em curso do “Anápolis Investe” para se promover.

Tudo isso tem como pano de fundo o fato de Jean Carlos não ter participado da sessão extraordinária que permitiu a Prefeitura de Anápolis contrair empréstimos bancários para bancar o referido programa.

No entanto, ao ver que Jean estaria indo nos locais das obras e até mesmo repercutindo visitas nas redes sociais, Roberto teria ficado irritado e construído o escracho com base no previsível comportamento de Jean.

Então, a matéria foi contratada para atacar o vereador e ele caiu na isca, como previsto. Ele subiu à tribuna e reclamou da publicação. Na sequência, o líder do prefeito foi para o mesmo microfone e apontou a “incoerência”.

Com pedido de aparte entrou em campo o foguete sem controle da Câmara, vereador Delcimar Fortunato, para também fazer coro ao líder do prefeito na provocação a Jean.

Para quem pensa que tudo isso é mera vaidade de Roberto Naves, se engana. Na verdade, como interlocutores do Centro Administrativo sustentaram à Rápidas, o prefeito ainda nutre uma profunda mágoa de Jean Carlos.

Em 2016, ambos eram do PTB. Roberto, o homem de confiança do então dono do partido em Goiás, Jovair Arantes, disse que queria ser candidato a prefeito. Jean Carlos, que era vereador pelo partido, teria menosprezado Roberto e dito que, se fosse para o PTB sair da base do PT na cidade e ter nome próprio à sucessão de João Gomes, essa pessoa deveria ser ele.

Roberto ainda guarda esse episódio com sentimentos nada bons. Para o azar de Jean, o então colega não somente se elegeu prefeito naquele pleito, mas também se reelegeu em 2020 derrotando alguém tido até então como imbatível em Anápolis.

Como o atual prefeito cada dia mais vê menos chances de fazer um sucessor, e Jean ainda nutre o desejo de um dia ocupar o cargo, essa foi a deixa para que quase 08 anos depois o atual mandatário jogasse a isca e demonstrasse que quando quer se junta até a desafetos para intimidar e demonstrar força.

Há parlamentares que viram nessa articulação para emparedar e humilhar o Jean como algo desnecessário, mas que pode ser um recado de Roberto para todos os outros.

“O prefeito é um exímio jogador e usa essas habilidades já conhecidas para mostrar que é ele quem manda e ganha a parada”, apontou um dos nomes do entorno do próprio Roberto.

Diretora da Semusa é exonerada após representar OS em Goiânia

Diretora jurídica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis, Jéssica Maryelle de Oliveira Resende foi exonerada do cargo.

A exoneração foi publicada na edição desta segunda-feira (18) do Diário Oficial. Jéssica esteve em Goiânia representando a Organização Social (OS) João Paulo II na assinatura da proposta para gestão do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

No entanto, a OS João Paulo II administra o Hospital Alfredo Abrahão, que é vistoriada pela Semusa.

Instituto criado por Major Vitor Hugo tem data para ser lançado em Goiânia

Criado pelo ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL), o Instituto Harpia Brasil será lançado, em Goiânia, na próxima sexta-feira (22).

O evento será realizado na sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), a partir das 19h.

Ministro Rui Costa lançará a retomada do PAC em Goiás

O lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Goiás está marcado para ocorrer na quinta-feira (21), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) estará presente no evento. A promessa é de que R$ 98,5 bilhões serão investidos em obras e serviços no estado.

Felipe Cecílio parte para cima de Rogério Cruz

Ainda buscando um lugar ao sol na disputa pela Prefeitura de Goiânia, Felipe Cecílio (MDB) criticou a gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

“Até os serviços básicos da prefeitura estão ineficientes”, afirmou o jovem — que ainda busca se cacifar à disputa do Paço Municipal, mas enfrenta resistência dentro do próprio partido.

Doulas de Anápolis podem ter presença em partos garantido por lei

O vereador Professor Marcos (PT) apresentou projeto de lei na Câmara de Anápolis para permitir a presença de doulas durante o parto nas unidades de saúde da cidade.

Em Goiás já existe uma lei que permite a presença das profissionais, mas que é sistematicamente violada em Anápolis.

Nota 10

Para os estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG) que desenvolveram um robô que poderá auxiliar na inspeção visual e sonora em locais de difícil acesso.

A novidade poderá ajudar equipes de buscas durante trabalhos em tragédias, a exemplo da que ocorreu no Rio Grande do Sul.

Nota Zero

Para as atletas do Vasco de Itaberaí e do River Trindade, que provocaram uma confusão generalizada durante a partida entre as equipes válida pelo Campeonato Goiano Feminino.

Seis atletas foram expulsas após a confusão, três do Vasco de Itaberaí e três do River Trindade.

*Colaborou Danilo Boaventura