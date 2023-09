A fritadeira elétrica Airfryer é uma das invenções mais práticas e queridinhas do momento que funciona como uma espécie de mini forno que cozinha os alimentos com ar quente.

Sejam eles pratos ou alimentos doces ou salgados, o uso em excesso acaba trazendo o acúmulo de sujeira e muita gordura no equipamento, o que fica bastante difícil o processo de limpeza.

Sem contar que a fritadeira tem uma estrutura que dificulta tanto o manuseio quanto a higienização interna.

Pensando nisso, separamos para você algumas boas técnicas testadas e aprovadas para limpar seu eletrodoméstico de maneira simples, removendo todas as partes engorduradas e sem arranhar ou estragar o aparelho.

Air fryer limpa de verdade: o truque que todos que têm uma precisa aprender

Primeiro de tudo, para fazermos a limpeza corretamente, você vai precisar desconectá-la da tomada. Em seguida, espere que toda sua estrutura esteja fria completamente, caso tenha sido usada recentemente.

Em seguida, retire todas as partes removíveis do eletro e esfregue-as com uma esponja macia e uma solução com um pouco de água e detergente.

1. Limpeza Externa da Airfryer

Pegue um pano úmido, uma pequena quantidade de detergente neutro e esfregue limpando a parte do cabo que vai para a tomada, depois em volta da fritadeira.

Depois disso, seque o eletrodoméstico com um segundo pano macio, monte a estrutura novamente. Isso fará com que os pratos sejam preparados de forma mais higiênica, livre de microorganismos nocivos e excesso de resíduos ou gorduras.

2. Limpeza Interna da Airfryer

Para limpar a parte interna, também um pano úmido e detergente neutro em mãos e vamos ao trabalho.

Limpe toda a estrutura que abriga os alimentos com o pano e, em seguida, use um outro pano macio e seco para secar todo o interior.

É importante não enxaguar e nem usar produtos corrosivos ou com fragrância muito forte. O interior da air deve se secar naturalmente para poder montar o dispositivo novamente e colocá-lo para funcionar.

3. Truque de Chef que bombou no Tik Tok

O site Taste of Home trouxe uma dica especial com o chef Ming Tsai que remove toda a gordura e sujeiras que ficam acumuladas de forma prática e rápida.

Primeiro, você vai retirar a gaveta de cozimento do aparelho, encher o recipiente com água quente até chegar próximo de cobrir e colocar também uma pequena quantidade de detergente líquido na água.

Em seguida, coloque a gaveta e o cesto dentro da air fryer com a mistura preparada, programe em 5 minutos, ligue a fritadeira, coloque em temperatura alta e aguarde alguns momentos para que a água ferva e limpe tudo por dentro.

Depois que finalizar, abra a fritadeira e despeje a mistura de água e detergente. Em seguida, basta apenas passar uma pano úmido na gaveta e o cesto e enxaguar bem. Coloque para secar e está novinha em folha sua air fryer.

Confira o vídeo completo: