“Airbnb de carros” torna possível ostentar veículos luxuosos em Goiânia sem precisar comprar

O fenômeno do Airbnb – serviço online comunitário para que as pessoas anunciem e reservam acomodações – têm se espalhado para novos setores de Goiás. Isso porque uma plataforma com funcionamento similar ao modelo de acomodação, mas voltada para locação de carros, tem se destacado. Trata-se da It’s Mob.

Na prática, proprietários que estejam com veículos parados podem, por meio do site, oferecer o automóvel aos usuários cadastrados, mediante a um valor.

Ao Portal 6, o vice-presidente do It’s Mob, Felipe Coelho, relatou que a ideia da plataforma surgiu em 2019, quando ele vendeu o próprio carro e decidiu alugar um veículo por um ano. Ao final do período de teste, ele contabilizou os gastos e notou que a locação representava um custo menor.

A operação, que teve início nos moldes tradicionais de locação, logo evoluiu para atender a uma falta no mercado: a busca por carros de luxo.

“Percebemos que existe uma demanda reprimida de alguns produtos, principalmente de luxo, que não conseguimos acessar no mercado tradicional”, diz.

O “Airbnb para carros” começou a ser disponibilizado na plataforma em 2021, em Goiás, no Distrito Federal (DF) e em São Paulo (SP). Nela, o proprietário de um veículo pode alugar o bem por um período mínimo de 10 dias até 12 meses, a depender do modelo.

As diárias são a partir de R$ 1 mil e variam de acordo com o preço do automóvel.

“Nossos clientes são profissionais que teriam esses carros no dia a dia. […] Seja porque ele está sem carro por um período ou realizando uma viagem com prazo mais longo. Ou então ele quer viver a experiência de um veículo diferente daquele que já tem em casa”, explicou.

Para o proprietário, o modelo seria interessante por oferecer uma oportunidade de pagar a manutenção ou até gerar renda com um bem que estaria parado. Segundo ele, todos os veículos são locados com rastreador, bloqueador, seguro e caução caso ocorra imprevistos.

Embora o foco seja automóveis de luxo, os carros populares também estão no radar da plataforma. No entanto, com o objetivo de oferecer a melhor experiência aos proprietários e clientes, o segmento de alto padrão ainda será mantido por pelo menos mais um ano.

Atualmente, a empresa enfrenta um limite de automóveis disponíveis, mas busca investidores para ampliar as operações.

“Vimos de um faturamento ano passado que chegou próximo de R$ 6 milhões e esse ano queremos chegar nos R$ 10 milhões. Com o investimento, o crescimento tende a ser 04 a 05 vezes maior”, destacou.