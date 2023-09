Últimos dias para inscrição em concurso público com 925 vagas e salários de até R$ 7,6 mil em Goiás

O prazo para se inscrever no concurso público do município de Piracanjuba, localizado a 90 km de Goiânia, está chegando à reta final.

O certame está oferecendo 925 vagas, sendo 232 para início imediato e 693 para cadastro de reserva. Podem concorrer candidatos com nível de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior.

A remuneração mensal ofertada chega a R$ 7.658,82, com jornadas de trabalho variando entre 20h e 44h semanais.

As inscrições poderão ser feitas até a próxima segunda-feira (25), exclusivamente por meio do site oficial da Fundação Aroeira, banca organizadora do concurso.

Será cobrada uma taxa de R$ 120 para candidatos de nível superior, enquanto os demais concorrentes pagarão R$ 95.

Todos que se inscreverem no certame serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 05 de novembro.

Entretanto, para alguns cargos, serão cobradas etapas adicionais. Para as vagas de Professor PIII e Professor PIII – Libras, será exigida uma avaliação discursiva.

Já para as funções de Maqueiro e Operador de Máquinas Pesadas, será cobrada uma prova prática.

Por fim, todos os candidatos às vagas de nível superior irão passar por uma avaliação de títulos.

Para mais informações a respeito do concurso público, acesse o edital.

Confira a seguir a relação completa de vagas oferecidas pela Prefeitura de Piracanjuba:

Nível fundamental

Agente de Serviços Gerais

Agente de Serviços Urbanos

Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação

Coveiro de Cemitério

Eletricista

Eletricista de Auto

Monitor Social de Abrigo

Motorista de Veículos Leves

Motorista de Veículos Pesados

Operador de Máquinas Pesadas

Pedreiro

Auxiliar De Consultório Dentário

Maqueiro

Nível médio

Agente Administrativo

Assistente de Atividades Culturais e Desportivas

Fiscal de Obras, Posturas

Fiscal de Tributos

Fiscal de Vigilância Sanitária

Monitor de Creche

Monitor de Transporte Escolar

Motorista Socorrista

Nível médio/técnico

Técnico em Enfermagem

Técnico em Gesso

Técnico em Laboratório

Técnico em Radiologia

Técnico em Tecnologia da Informação

Nível superior