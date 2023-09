Atraso no pagamento de salários de servidores efetivos é novo capítulo na crise sem fim da Comurg

Em crise, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) está atrasando o salário dos servidores concursados.

À Rápidas, um deles disse que, além dos vencimentos, a companhia não está depositando o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e nem realizando pagamentos ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS), inviabilizando a realização de atendimentos aos profissionais.

Enquanto atrasa o pagamento dos vencimentos, a Comurg não para de contratar comissionados com salários que superam os valores pagos aos efetivos. É uma situação que provoca insatisfação, haja visto que os funcionários de carreira se sentem desvalorizados.

“A questão não é nem financeira, é da humilhação, da sacanagem. Eles tratam a gente como se fosse cachorro, sendo que nós garis somos quem damos lucro e carregamos essa empresa nas costas”, reclamou um dos coletores à Rápidas.

Funcionários ouvidos pelo Portal 6 também apontam que o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Ambiental, Coleta de Lixo e Similares (Seacons) não estaria fazendo o dever de casa.

“A gente fala para o sindicato que os pagamentos estão atrasados e eles não fazem nada. Eles visualizam e não respondem. Estamos cansados de só levar na cabeça”, lamentou um deles.

Coragem de Flávia Nagato já é reconhecida pelos colegas

A decisão da juíza Flávia Nagato, da 1ª Vara Criminal de Anápolis, de prender 10 policiais militares suspeitos de crimes em Anápolis e Terezópolis está sendo elogiada por juízes da cidade.

Além de bem fundamentada juridicamente, a liminar deixa claro que a medida enérgica é necessária para elucidar vários homicídios, principalmente do empresário Fábio Escobar.

Indignação e revolta com a soltura de pastora em Anápolis

Já a decisão da juíza Lígia Nunes de Paula, determinando a soltura da pastora Suelen Klaus provocou indignação e revolta em internautas.

Só no perfil do Portal 6 no Instagram foram mais 500 comentários sobre o assunto. A pesada maioria deles foram de críticas à soltura.

Suelen Klaus é uma das responsáveis pelos “campos de concentração” mantidos pela igreja evangélica que ela e o esposo, Pastor Klaus, comandam em Anápolis.

Vereadores de oposição querem distância de Suender

As constantes brigas infrutíferas do vereador Policial Federal Suender (PRTB) com Domingos Paula (PV) e Jakson Charles (PSB) já estão levando colegas da oposição ao limite.

Os parlamentares não falam publicamente, mas comentam entre si que estão cansados do barraco diário e pretendem tratar Suender como alguém “independente”.

Saída de Ricardo Fortunato e o derretimento do Republicanos

Titular da Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SRI) da Prefeitura de Goiânia, Ricardo Fortunato (Republicanos) pediu exoneração do cargo. Oficialmente, o ex-prefeito de Trindade justificou a saída como sendo o acúmulo de coisas para resolver, mas o real motivo é outro e indica o derretimento do Republicanos na capital.

Fontes ouvidas pela Rápidas indicam que a atitude ocorreu após a nota assinada pelo presidente estadual do partido, Hildo do Candango, que ameaçava desembarque da legenda da gestão do prefeito Rogério Cruz (ainda no Republicanos).

Leandro Ribeiro pode estar novamente sendo usado

Anunciado como pré-candidato do PP à Prefeitura de Anápolis, o vereador licenciado Leandro Ribeiro (PP) parece não perceber que está sendo novamente pelas lideranças mais graúdas do partido.

Em 2022, Roberto Naves mandou ele seguir uma estratégia de campanha que lhe inviabilizou a eleição.

Agora, ele foi o estopim para o prefeito sair da legenda e Alexandre Baly, presidente do PP em Goiás, consiga ser nomeado no Governo Federal.

Lideranças do partido ouvidas pela Rápidas sustentam que o vereador licenciado pode até ser pré-candidato, mas que o destino mais provável para ele é acabar figurando como vice em alguma chapa.

Nota 10

Para a organização no Estádio da Serrinha que permitiu que a partida entre Goiás e Flamengo fosse realizada sem maiores transtornos.

Por se tratar da maior torcida do Brasil, era esperado que houvesse confrontos ou ao menos animosidades entre os torcedores das duas equipes, mas todo o evento transcorreu na mais absoluta normalidade.

Nota Zero

Para a Equatorial, que não presta o serviço de fornecimento de energia em Goiás da forma que deveria.

Não é raro ver usuários utilizando as redes sociais para reclamar das constantes quedas de energia e consequentemente danos à população.