Identificada mulher que foi assassinada em posto de gasolina da Avenida São Francisco

Foi revelada a identidade da mulher assassinada em frente a um posto de gasolina no bairro Jundiaí, em Anápolis, no fim de tarde desta quinta-feira (21).

Rosineide Lucas dos Santos, de 41 anos, foi vítima de um homem desconhecido, enquanto estava no estabelecimento, localizado no cruzamento da Avenida São Francisco com a Avenida Pinheiro Chaves.

Segundo testemunhas, o suposto autor fez os disparos contra a mulher e fugiu em uma Hilux Branca, no sentido da Praça Dom Emanuel.

Ainda não foi descoberta a motivação do assassinato ou a identidade do suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local e confirmou a morte de Rosineide.

Mais informações sobre o ocorrido a qualquer momento.