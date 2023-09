Lançamento do PAC em Goiás é marcado por reunião de políticos e Caiado satisfeito com investimentos

O lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Goiás, nesta quinta-feira (21), reuniu diversos políticos no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

A solenidade contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB), o vice, Daniel Vilela (MDB), além de senadores, diversos deputados estaduais e federais.

Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) já havia confirmado presença no evento. A surpresa ficou por conta de Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

À Rápidas, um político que esteve presente no evento contou que Caiado, apesar de ser oposição ao Governo Federal, ficou bastante satisfeito com o anúncio dos investimentos que chegam a quase R$ 100 bilhões.

O que se viu no auditório da Alego foi a reunião de políticos que estão em espectros opostos, mas que se uniram em prol dos investimentos que serão realizados no estado.

“Com aqueles que a gente pode dialogar, a gente deixa de lado as diferenças e conversa buscando o melhor para Goiás. O Gayer por exemplo não esteve aqui, mas com ele o diálogo é inexistente”, disse um político aliado do governo Lula à Rápidas.

Apesar do investimento de quase R$ 100 bilhões, existe a possibilidade de que o valor aumente com a destinação de emendas que porventura sejam apresentada por deputados federais e senadores.