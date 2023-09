Mistério toma conta do desaparecimento de pedras preciosas em hotel de Anápolis

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta quinta-feira (21) para atender a uma denúncia de furto envolvendo o desaparecimento de doze esmeraldas. O caso aconteceu em um hotel na região Central de Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, por volta do 12h, um vendedor de joias foi se encontrar com um comprador, que estava no local. Enquanto conversavam na recepção, os dois foram para o lado de fora, momento no qual o comerciante teria deixado 12 pedras preciosas no recinto.

Quando retornou, notou que as esmeraldas haviam sumido, sendo que no local estavam apenas a recepcionista e a camareira.

Com acusações sendo feitas e o clima se esquentando, os militares se dirigiram ao hotel e começaram a questionar os presentes.

Nenhuma das funcionárias sabia dizer o que havia acontecido com as pedras. Diante da situação, todos os envolvidos foram levados até a Central de Flagrantes, onde o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).