Calor chega a nível crítico e morador de Anápolis consegue até fritar ovo na calçada

As altas temperaturas em Anápolis chegaram em um ponto tão crítico que o anapolino Wilson Soares decidiu fazer um experimento e ficou surpreso com o resultado. Nesta quinta-feira (21), ele conseguiu fritar um ovo usando apenas o calor de uma placa de metal em uma calçada.

A experiencia teria sido realizada no Centro da cidade e várias pessoas que estavam ao redor também ficaram chocados em como o alimento realmente ficou pronto apenas com a temperatura do chão.

Apesar da forma divertida de demonstrar o extremo vivido pelos goianos, a realidade torna-se preocupante pelas consequências das altas temperaturas.

É que, segundo o boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), nesta sexta-feira (22) a umidade do ar no estado pode chegar ao nível desértico, ficando abaixo de 12%.

No Norte e Noroeste do estado, a temperatura nos termômetros deve bater a marca de 41º C. Já nas regiões Nordeste e por todo o Sul, as máximas ficam entre 37º C e 39º C. Enquanto a capital pode chegar a 36º C e Anápolis a 34º C.

Cuidados

Neste período, o alerta da Defesa Civil e de profissionais da saúde é que a população evite exposição ao Sol e faça uma maior ingestão de líquidos para evitar desidratação e mal-estar.

Outros artifícios, como utilizar baldes de água ou umidificadores de ar dentro de casa também podem auxiliar para melhorar a sensação de tempo seco.

Os cuidados são ainda mais redobrados com crianças, idosos e pessoas com alergias, como rinite e sinusite.

Também é importante manter os animais protegidos, fornecer bastante água e evitar passeios em áreas de Sol, que podem queimar as patinhas ou até mesmo provocar outros tipos de queimaduras, como em casos de coleiras produzidas com materiais de ferro e que podem esquentar facilmente.