Confeiteira consegue fazer transformação em bolo e vender por preço 4 vezes maior

Uma confeiteira viralizou mostrando como foi pegar uma massa de bolo, de apenas R$ 15, e transformá-la totalmente, conseguindo quadriplicar o valor da encomenda.

Cacau Liss Daiane trabalha no ramo dos doces há bastante tempo e explicou desta vez que a cliente solicitou um bolo de última hora, sugerindo ainda que ela encontrasse qualquer massa.

“Ela me pediu um bolo de aniversário e eu disse ‘amiga, eu não tenho massa’. Ela disse ‘faz com o que você tiver'”, contou a profissional em um vídeo no Instagram.

Cacau explicou à compradora que só havia uma massa de bolo de cenoura e que teria de ser ela mesmo. A mulher concordou.

Então a confeiteira recheou o bolo com bastante chocolate e realizou uma boa decoração festiva na parte externa, tornando o simples bolo em uma obra de arte.

Com isso, de R$ 15, a pela passou a valer R$ 60, devido aos materiais e ao trabalho estético realizado. A cliente concordou com tudo e adorou a ideia.

Os internautas ficaram impressionados com o talento e criatividade de Cacau. Veja só o vídeo!