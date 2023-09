Jovem sai para banhar em córrego com os amigos e horas depois pai recebe triste notícia

Uma triste notícia abalou moradores de Valparaíso de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), após um jovem morrer afogado em um córrego do município.

Conforme apurado pelo Portal 6, Elias Alves da Costa, de 18 anos, tinha avisado para o pai que iria sair com uns amigos para nadar em tal curso d’água.

Isso ocorreu na manhã desta sexta-feira (22). Horas depois, quando já estava no início da tarde, o genitor do jovem recebeu uma ligação.

Quem chamava era um socorrista do Corpo de Bombeiros, avisando-o que o filho dele fora encontrado sem vida, boiando nas águas.

Ele foi retirado do córrego, localizado em uma chácara de Valparaíso, por populares que tentaram ajudar no salvamento.

Entretanto, quando os bombeiros chegaram na região, o jovem já não apresentava sinais vitais, tendo o óbito declarado no local.

As investigações sobre o que pode ter levado à morte do rapaz ficou a cargo da Polícia Civil (PC).