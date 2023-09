Motorista de aplicativo leva passageiro ao aeroporto e viagem termina de forma inesperada

Os motoristas de aplicativos continuam viralizando com as histórias vivenciadas com os passageiros. Desta vez, um caso tem dado o que falar após um profissional explicar como foi o desfecho de uma viagem buscando um homem no aeroporto.

Uber História e Uber Nutella se juntaram outra vez para contar a cena. Lucas Dias e Luiz Ricardo, respectivamente, já são bem conhecidos por conta dos relatos. Desta vez, Luiz começou explicando que não entende e nem mesmo fala bem em inglês.

Na ocasião, ele revela ter embarcado um cliente que estava no telefone durante boa parte do trajeto. O homem falou no idioma estrangeiro com a outra pessoa e o Uber Nutella permaneceu calado.

“No final da viagem, eu desembarquei ele, tirei a mala do porta-malas, aí ele foi e agradeceu. Eu respondi ‘bye bye’ (tchau). Aí ele olhou para mim e perguntou se eu falava inglês. (…) Eu falei ‘yes'”, contou o motorista.

Depois disso, o cliente ficou muito preocupado, acreditando que o profissional teria entendido todo o diálogo dele no telefone. “O cara saiu andando e falando ‘oh my God’ (oh, meu Deus)”, relembrou.

Os dois profissionais se divertiram com a história, já que o Uber Nutella não entendeu absolutamente nada dito na ligação, enquanto o passageiro ficou desesperado por ter sido compreendido na conversa.

Veja na íntegra