São inacreditáveis as histórias que ex-faxineira já presenciou em motel de Goiânia

Motéis são palco de histórias absurdas, engraçadas e, por vezes, assustadoras. Apesar de ter deixado de trabalhar em um estabelecimento desse tipo em Goiânia há quase uma década, as lembranças seguem vivas na mente de uma ex-faxineira.

Ao Portal 6, a mulher, que preferiu não se identificar, relatou que vivenciou diversos momentos marcantes ao longo dos 12 anos em que trabalhou em um motel da capital. Enquanto a rotina na maior parte dos empregos tende a ser calmo e repetitivo, nesta área, todo dia há uma surpresa. “Tinha coisa interessante acontecendo diariamente”, contou.

Uma das memórias mais marcantes para a ex-funcionária foi de uma briga que se deu em meio a diversas viaturas.

“Um homem foi até o motel com a amante e, de alguma forma, a esposa descobriu. Então, ela chamou o irmão, que é policial”.

O que começou como xingamentos, ameaças e gritos quase se tornou uma tragédia, se não fosse a presença dos policiais, que separaram a briga.

“Estavam todos lá na porta do motel, uma bagunça que só”.

Em outra ocasião, a faxineira presenciou a entrada de três adolescentes. “Não é comum, mas nesse dia elas entraram”, destacou.

Logo depois, três homens chegaram no estabelecimento e receberam o convite para o quarto onde estavam as menores de idade.

No momento de intimidade, os gritos foram tantos que a equipe ficou assustada com o que estaria acontecendo com as jovens.

“Parecia que elas estavam morrendo”, relatou a mulher, com pesar na voz.

Dentre todas as experiências, porém, ela presenciou algo que ficará marcado para sempre na memória. À reportagem, ela contou que uma mulher havia se separado do marido e foi convidada a reatar o relacionamento no motel – o que é um relato comum, se não fosse pelo desfecho.

O homem, no entanto, não tinha intenções de seguir a vida com a esposa ao lado, tendo a esfaqueado 08 vezes. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da suíte.

“Eu fiquei horrorizada. Não sei o que aconteceu com o ele”.