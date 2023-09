Série perdida na Netflix vai te salvar de um fim de semana tedioso e levar das lágrimas ao riso em poucas cenas

Sabe aquele dia em que você permanece horas no sofá, procurando a “coisa certa” para assistir e, de repente, já se passaram horas e você ainda não achou nada? Essa dica é para economizar seu tempo e garantir algumas horas de diversão pro fim de semana, com uma série escondida na Netflix que vai mudar sua forma de enxergar as relações humanas.

A série italiana Tudo Pede Salvação, baseada no livro de mesmo título (Tutto Chiede Salvezza), narra uma história real vivida em 1994. Após a descoberta da complicação no quadro de saúde mental de um de seus amigos de infância, Daniele Marcarelli se entrega a uma noite regada a álcool e drogas e acaba cometendo atitudes repugnantes que ferem sua integridade física e de sua própria família.

Passado o surto, ele acaba internado de forma involuntária em uma clínica psiquiátrica, onde foi forçado a passar uma semana em tratamento, convivendo com pessoas emocionalmente instáveis, possivelmente agressivas e com histórias de vida completamente divergentes ao seu ciclo social. O protagonista, no entanto, só não contava que essa experiência seria uma das mais incríveis de sua vida, moldando seu caráter e o ensinando o verdadeiro valor dos momentos.

A série contém sete episódios, com cerca de 45 minutos de duração cada, com uma trama envolvente e diálogos brilhantes, além de histórias que fazem o telespectador ter vontade de abraçar cada um dos personagens. Um ponto alto é a velocidade da narrativa. Mesmo sendo uma série curta, o enredo se desenvolve muito bem, no ritmo certo para prender a atenção de quem está assistindo, com fortes doses de drama, humor na medida certa e inúmeras cenas que levam a profundas reflexões.

Tudo Pede Salvação é uma das pérolas escondidas no catálogo da Netflix, que merece a sua atenção e o seu tempo. Tenho certeza de que você vai terminar a maratona com um gostinho de quero mais e dando ainda mais valor às pessoas que te cercam! Prepare os lencinhos antes de dar play.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Próximo Filme | Ruan Monyel (@proximo.filme)

Série: Tudo Pede Salvação (Tutto Chiede Salvezza)

Gênero: Drama/Comédia

Direção: Francesco Bruni

Ano: 2022

Nota IMDB: 7,4

Minha Nota: 8,5/10

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.