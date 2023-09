Zagueiro do Goiás e volante revelado em clube de Abadia são convocados para defender o Brasil no Pan Americano

Técnico da Seleção Olímpica, Ramon Menezes divulgou nesta sexta-feira (22), a lista com os 18 nomes convocados para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que será disputado entre os dias 20 de outubro a 05 de novembro.

Zagueiro do Goiás, Lucas Halter foi um dos selecionados pelo técnico. Outro nome que figurou entre os convocados foi o do volante Igor Jesus, que atualmente defende o Flamengo, mas foi revelado no Desportivo Real, de Abadia de Goiás.

O Brasil está no grupo B, ao lado de Estados Unidos, Colômbia e Honduras. A caminhada da seleção tem início no dia 23 de outubro, em Valparaíso, às 14h. O segundo confronto, acontecerá contra a Colômbia, no dia 26, às 16h, em Vinã del Mal. No último compromisso da primeira fase, a equipe comandada por Ramon Menezes terá pela frente a seleção de Honduras, dia 29, às 19h, em Sausalito.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros

Mycael – Athletico-PR

Andrew – Gil Vicente (Portugal)

Matheus Donelli – Corinthians

Laterais

João Moreira – São Paulo

Rikelme – Cuiabá

Patrick – São Paulo

Zagueiros

Lucas Halter – Goiás

Gustavo Martins – Grêmio

Arthur Chaves – Acadêmico de Viseu (Portugal)

Meio-campistas

Matheus Dias – Internacional

Guilherme Biro – Corinthians

Marquinhos – Nantes (França)

Ronald – Grêmio

Igor Jesus – Flamengo

Atacantes

Gabriel Veron – Porto (Portugal)

Matheus Nascimento – Botafogo

Figueiredo – Vasco

Kaio – Coritiba