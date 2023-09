Não é segredo para ninguém que são seus comportamentos que determinam o respeito de outras pessoas em relação a você.

Assim como você pode cativar os outros, você pode afastá-los. Bom e se tratando deste último, podemos ter certeza que há certas atitudes que geram consequências que levamos para o resto da vida.

6 gestos que fazem as pessoas ao seu redor perderem o respeito por você:

1. Falta de educação

Começando nossa lista, tratar os outros de forma ruim vai deixar seus amigos bem longe de você e te desrespeitando.

Essa falta de educação pode fazer os outros levarem suspeitas contra você, porque um amigo de verdade, jamais trataria os outros mal. Sendo assim, você não pode ser alguém de confiança.

2. Falas com muita ironia e sarcasmo

Um comportamento bastante sútil, mas que ocorre muito é quando você começa a falar de maneira sarcástica e irônica com seus amigos, mesmo sem razão aparente.

Pode não parecer, mas isso não pega nem um pouco bem e pode deixar as pessoas desconfiadas com você. Se coloque no lugar delas e pense como se sentiria.

3. Fazer fofoca

Se você fica fazendo fofoca dos seus amigos é óbvio que eles vão se afastar de você e te desrespeitar.

Afinal, quem é que quer ter por perto alguém que não se pode confiar e que a qualquer momento pode colocar a boca no trombone, expondo todos seus segredos?

4. Gostar de ser o centro das atenções

Você vai perder a credibilidade com seus amigos sempre que achar que o mundo gira ao seu redor independente das circunstâncias.

A sua arrogância vai pisar em cima de tristeza, decepções, conquistas e vitórias dos seus amigos.

5. Inconsequência

As pessoas que são desrespeitadas não costumam pensar muito antes de agir, elas agem por impulso.

Isso quer dizer que a inconsequência corre nas veias dessas pessoas, que não ligam muito para a reação que cada comportamento pode desencadear.

6. Irresponsabilidade afetiva

Por fim, você perde o respeito dos seus amigos quando você age sem responsabilidade afetiva.

Em outras palavras, agir de qualquer jeito, sem ligar muito para os valores estabelecidos dentro da relação. Isto é, se está afim de trair, trai, se quer mentir, mente e assim por diante. Agindo sem importar com os sentimentos dos outros.

