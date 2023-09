Aposta de Goiás acerta todos os 15 números da Lotofácil e vai levar bolada para casa

Uma aposta feita em Goiás foi uma das grandes vencedoras do sorteio 2911 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (22).

A cartela foi preenchida em Anápolis, na Lotérica Recanto da Sorte, localizada no bairro Recanto do Sol. Ela também foi feita na modalidade simples, com apenas uma cota para ser dividida.

No entanto, a premiação total, de aproximadamente R$ 1,6 milhão, precisou ser dividida por dois. Isso porque um outro apostador, de Belo Horizonte (MG), também acertou as 15 dezenas sorteadas.

Sendo assim, cada um ficou com R$ 804.225,10.

Vale destacar que outras dez apostas feitas em Goiás – sendo 05 de Goiânia e 01 de Anápolis – também acertaram 14 bolinhas, recebendo prêmios menores, entre R$ 2.134,53 e R$ 6.403,59.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (23), com valor de premiação estimado em R$ 1,7 milhão para quem acertar todas as 15 dezenas.