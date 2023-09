”Tudo vai se esclarecer”, diz Kelly Pires após advogado conseguir tirar marido da cadeia

A influenciadora de Anápolis, Kelly Pires, usou as redes sociais para compartilhar a notícia de que o marido, Rodrigo Oliveira, voltará para casa após quase 1 mês preso.

O feito foi possível após a ação do advogado Wallisson Santos, que é responsável pela defesa do suspeito. A influenciadora deu a notícia por meio de um vídeo, postado no Instagram – onde acumula 152 mil seguidores.

“Já pulei, já gritei, já mandei mensagem no grupo dos amigos. O Rodrigo está vindo para casa”, comemorou.

“Tudo vai se esclarecer, vai saber quem é quem, quem fez e não fez”, completou Kelly.

“Deus não falha, obrigada a todos pelas orações, obrigado ao nosso advogado. Oramos todos os dias por isso, obrigada por tudo. Deus não colocou você no meu caminho a toa”, escreveu na legenda.

O profissional, por sua vez, também interagiu nos comentários da publicação da influencer e ressaltou que seguirá trabalhando “para que a inocência dele [Rodrigo] seja provada”.

Relembre

Rodrigo Oliveira foi preso no dia 29 de agosto em uma operação que investigou um grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro.

A Operação Crédito Reverso identificou um esquema estabelecido em Anápolis e Goiânia em que suspeitos usavam cartões de crédito de um banco digital diversas vezes em máquinas de compras.

Ao atingir o limite, os criminosos aguardavam até o mês seguinte, independente se a fatura foi quitada. O grupo atuou ao longo de 09 meses e causou um prejuízo de aproximadamente R$ 47 milhões.