Com certeza você já ouviu falar na possibilidade de existir alguns nomes de homens que levam jeito demais para serem bons papais, não é mesmo?

Um levantamento social feito em alguns cartórios por internautas no Twitter (atual rede X) levantou alguns possíveis nomes e os seguidores se divertiram com a situação e o assunto ficou em alta nos trending topics.

Foi pensando nisso que hoje trouxemos uma lista para você com alguns dos nomes que mais se repetem em cartórios por fazerem registros de nascimentos de bebês e que podem ser bons pais de família.

6 nomes de homens que mais levam jeito para ser pais

1. João

O nome João é um dos top dos mais citados na lista em que aparecem como tendências para serem papais de família.

O seu significado tem a ver com ser uma pessoa agraciada por Deus e indica alguém com forte espírito de liderança. Além disso, são mais de milhões de Joãos pelo Brasil, então se você foi batizado com ele, saiba que grandes chances estão aí.

2. Gabriel

Este nome é frequentemente atrelado aos homens com grandes tendências a serem papais por serem associados a qualidades como ternura, gentileza e sensibilidade.

Gabriel foi um dos que mais apareceram nos registros, então tá aí mais um grande candidato a se tornar papai pela grande frequência de registros de filhos em cartórios.

3. Pedro

Em terceiro lugar encontra-se o Pedro! No Brasil todo, existem cerca de 1,2 milhão de homens com esse nome.

Isso pode ser coincidência ou não, mas, segundo a pesquisa social, se você carrega esse nome em seus documentos, pode ser que possa se tornar pai futuramente.

4. José

Segundo levantamento estatístico do IBGE, existem mais de 5,7 milhões de homens brasileiros com este nome em seu registro civil.

Se você também é um José, é bom ficar alerta, pois também grandes tendências aí para você chegar a ser alguém que mais leva jeito para ser um dono de lar.

5. Luís

Seja nome simples, composto ou não, mas todo mundo conhece um Luís em algum ciclo social que possua.

Este nome carrega em seu significado ser uma pessoa criativa, inteligente, com coragem e desprendimento. Boas habilidades e características para ser um bom pai.

6. Ricardo

Esse nome tem grandes tendências a ser pai não é à toa. Tão aí os cartórios para confirmarem, as narrativas bíblicas e também o significado deles.

Esse cara tem em sua essência ser um homem prático, decidido, carinhoso e que todo mundo procura quando precisa de uma orientação.

