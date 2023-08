Ninguém quer ser traído ou passar por uma traição em um relacionamento, convenhamos, né?

Nessas horas, há uma tendência a agir com um pouco de possessividade, usando táticas para impedir qualquer pulada de cerca. Desde proteger o parceiro, impedir idas a tais lugares e assim por diante.

Afinal, uma traição é capaz de gerar cicatrizes que duram muito tempo.

Mas, vem cá: se você está em uma relação, que não vai muito bem e essas coisas, é melhor cair fora e não existir mais no outro.

Bom, onde queremos chegar é que em 2017 a Universidade de Campinas do Estado de São Paulo conversou com diversas mulheres e chegaram à conclusão de vinte nomes dos maiores traidores no país. Veja os seis primeiros!

6 nomes de homens que mais têm tendência a trair em um relacionamento:

1. Pedro

Em primeiro lugar encontra-se o Pedro! No Brasil todo, existem cerca de 1,2 milhão de homens com esse nome.

Isso pode ser coincidência ou não, mas, segundo a pesquisa, muitas mulheres já foram traídas por homens chamados de Pedro.

2. Rafael

Seguido do Pedro temos Rafael de origem da expressão hebraica refa`el. Rafael quer dizer “curado por Deus”.

3. João

Em seguida há o João, que muitas vezes vem acompanhado de outros nomes, como João Felipe, João Gabriel e João Augusto, por exemplo.

E, pasme, no Brasil todo há quase 3 milhões de pessoas chamadas de João e que entram no ranking dos traidores.

4. Ricardo

O próximo do ranking é Ricardo e esse nome remete a um senhor poderoso e indica um homem prático e decidido, o qual todos procuram quando precisam de orientação.

Curioso, não é mesmo?

5. Victor

Depois disso temos o Victor ou Vitor, que significa vencedor, uma pessoa competente com tendência a combater para atingir o sucesso pleno.

6. Lucas

Por fim, Lucas entra nessa lista, contando com 1,1 milhão por todo território nacional. Lucas se refere a um sonhador, imaginativo e intuitivo. Sensível, por isso frágil e independente. Além disso, é muito ligado às recordações de infância.

