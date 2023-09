Equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis localizaram e prenderam, na noite deste sábado (23), um homem procurado por homicídio no Maranhão, no município de Santa Inês. O crime teria sido cometido após um desentendimento no trânsito e causado grande comoção entre os locais.

As cenas que antecederam o assassinato foram captadas por câmeras de segurança de uma via de grande circulação da cidade, no dia 22 de março de 2023.

Nelas, é possível ver o momento que o jovem passa de moto e faz um gesto com a mão para o carro do suposto autor, que ocupa errôneamente grande parte da pista.

🚔 CPE de Anápolis localiza e prende homem suspeito de assassinar jovem muito querido no Maranhão. Foram realizados protestos televisionados, onde amigos e familiares se mobilizaram pedindo justiça pela morte de Roberth Sousa. pic.twitter.com/8I5kdtOqAc — Portal 6 (@portal6noticias) September 24, 2023

A partir daí, ele o segue por mais de meio quilômetro até a porta da casa, onde atira diversas vezes contra o rapaz, na frente da mãe dele. As cenas geraram comoção na cidade, o suspeito acabou fugindo e se escondendo em Anápolis.

À época, foram realizados protestos televisionados, onde amigos e familiares se mobilizaram pedindo por justiça pela morte de Roberth Sousa, de 23 anos.

Consequência

Em Anápolis, a polícia o encontrou e verificou que haviam dois mandados em aberto pelos crimes de homicídio, latrocínio e associação criminosa. Assim, os militares deram sequência à prisão do foragido.