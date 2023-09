Deu ruim para o homem que tomou duas doses de pinga e saiu dirigindo Fusca por Anápolis

O passeio de Fusca nas ruas de Anápolis levou um motorista, de 58 anos, a delegacia após ele bater em um carro e admitir ter ingerido duas doses de pinga. O caso aconteceu na manhã deste domingo (24).

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu por volta das 10h quando o homem – que trafegava pelo Jardim Gonçalves – bateu em um veículo, estilo Ford Focus, que estava estacionado em frente de um supermercado.

Ao conversar com o autor, o motorista do veículo atingido notou que o mesmo apresentava alguns sinais de embriaguez e decidiu acionar a Polícia Militar (PM), que compareceu no local.

Questionado pelos militares se havia ingerido alguma bebida alcoólica, o condutor admitiu que momentos antes havia tomado duas doses de pinga.

Logo em seguida, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou o fato, tendo como resultado 1,01ml/l.

Diante disso, ele foi encaminhado a Central de Flagrantes e autuado pelo crime de embriaguez ao volante, tendo também o Fusca recolhido pela Polícia Civil (PC).