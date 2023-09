Família é atropelada na saída de igreja e bebê de 10 meses que estava em carrinho não resiste

Três pessoas de uma mesma família foram atropeladas enquanto saíam de uma igreja, no Parque Estrela Dalva II, em Luziânia, na manhã deste domingo (24). Um bebê de 10 meses, que estava em um carrinho, não resistiu.

Todo o acidente ocorreu pouco antes das 09h, no momento em que as vítimas – sendo elas uma mãe e duas crianças – se preparavam para deixar a celebração religiosa.

Conforme divulgado pelo Metrópoles, em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que tudo aconteceu rapidamente e que, ao perceber, viu a mulher na frente do carro, empurrando um carrinho de bebê e puxando outra criança pelo braço.

Em seguida, ao olhar pelo retrovisor, ele percebeu que os três estavam no chão e, imediatamente, deu ré e socorreu as vítimas, levando-as até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Posteriormente, a mãe e os filhos foram encaminhados até o Hospital de Base, em Brasília (DF), local que o bebê de 10 meses faleceu. Já a criança, de 06 anos, ficou gravemente ferida e está internada em coma.

Segundo a Polícia Militar (PM) o homem apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao exame de alcoolemia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tendo resultado de 0,51mg de álcool por litro de ar expelido.

O motorista negou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir.